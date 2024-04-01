Очередная вспышка кори возникла в столичной семье, сообщил на заседании примэрии Владимир Болокан, заместитель начальника Главного управления медицинской и социальной помощи в Кишиневе, сообщает agora.md
По словам чиновника, было выявлено пять случаев заболевания корью. Один из случаев подтвердился после лабораторных анализов. Несовершеннолетних госпитализировали в городскую больницу инфекционных заболеваний.
«Единственный способ предотвратить корь – это вакцинация. Медикаментозного лечения этого заболевания не существует», - подчеркнул заместитель начальника Главного управления медицинской и социальной помощи.
Напомним, первая вспышка кори была зарегистрирована в столичном центре для беженцев. Там к настоящему моменту подтверждено 13 случаев кори и еще 10 - под подозрением.