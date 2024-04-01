Dnestr.TV

 
0

С 1 апреля 2024 года установлены новые величины МРОТ на II квартал 2024 года

С 1 апреля 2024 года установлены новые величины МРОТ на II квартал 2024 года
Изображение: открытые источники

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2024 года.

С 1 апреля 2024 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2024 года. Соответствующий Приказ подписан 26 марта 2024 года Министерством по социальной защите и труду Приднестровья, а также зарегистрирован Министерством юстиции республики 27 марта 2024 года (рег. № 12357 (САЗ 24-14)), сообщается на сайте Минсоцзащиты.

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровья от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников - 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 2078 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2285,8 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 3117 руб.;

б) для квалифицированных работников – 3428,7 руб.

  • Сегодня, 13:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна