Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2024 года.
С 1 апреля 2024 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал 2024 года. Соответствующий Приказ подписан 26 марта 2024 года Министерством по социальной защите и труду Приднестровья, а также зарегистрирован Министерством юстиции республики 27 марта 2024 года (рег. № 12357 (САЗ 24-14)), сообщается на сайте Минсоцзащиты.
МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом Приднестровья от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):
а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;
б) для квалифицированных работников - 1989,9 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
а) для неквалифицированных работников – 2078 руб.;
б) для квалифицированных работников – 2285,8 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
а) для неквалифицированных работников – 3117 руб.;