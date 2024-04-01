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МИД РФ заявил о проработке снятия с "Талибана" статуса террористической организации

МИД РФ заявил о проработке снятия с "Талибана" статуса террористической организации
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Вопрос снятия с движения "Талибан" (запрещено в РФ) статуса террористической организации прорабатывается, окончательное решение примет высшее руководство России. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны", - указали в дипведомстве.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил ТАСС о том, что делегация находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" приглашена к участию в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", запланированном на май.

Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" пройдет 14-19 мая в Казани.
  • Вчера, 21:49
  • DTV
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