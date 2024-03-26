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Ко Дню памяти погибших и умерших защитников ПМР будет выплачена единовременная матпомощь

Ко Дню памяти погибших и умерших защитников ПМР будет выплачена единовременная матпомощь
фото из открытых источников

На заседании Правительства утверждено Положение о порядке выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников. Такие выплаты – традиционная мера поддержки участников боевых действий 1992 года и граждан, чьи семьи потеряли близких в ходе вооруженного конфликта, подчеркнула министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, передает пресс-служба Правительства ПМР.

Принятый документ регламентирует порядок выплаты и определяет категории граждан, которые могут на них претендовать. Так, материальную помощь смогут получить участники боевых действий, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или позже инвалидами I группы общего заболевания. В список вошли вдовы, не вступившие в повторный брак, а также один из родителей погибшего защитника ПМР. Выплаты положены и несовершеннолетним детям. Однако, если ребенок получает профессиональное образование по очной форме обучения, то до его окончания (но не более чем до достижения возраста 23 лет), также может получить поддержку от государства. При наличии у умершего защитника республики нескольких несовершеннолетних детей, помощь предоставляется каждому ребенку.

Сумма выплаты – 500 рублей, ее можно получить до 20 декабря 2024 года. Всего на единовременную финансовую помощь претендует 536 человек.

Елена Куличенко также отметила, для состоящих на учете в органах пенсионного обеспечения, выплата будет произведена автоматически, в иных случаях необходимо написать заявление и подготовить необходимый пакет документов.
  • Вчера, 21:57
  • DTV
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