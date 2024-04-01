В период с 22 по 29 марта на территории Молдовы зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней (АЧС).
В частности, речь идет о домашней свинье из непрофессионального хозяйства в населенном пункте Цауль Дондюшанского района, пишет noi.md.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает владельцев домашних животных и птиц держать домашних животных в помещении и принимать дополнительные меры предосторожности.
Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности.
Погибает до 100 % заболевших свиней.
Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей
Лекарственные средства для профилактики и лечения АЧС отсутствуют.
Источником болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь).
Клинические признаки заболевания. От заражения до появления клинических признаков проходит 5-10 дней. У животных повышается температура тела до 42оС, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна.
Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.
Во избежание возникновения и распространения африканской чумы свиней необходимо соблюдать следующие меры:
проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного заболевания животных; не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах; не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах (обязательны наличие документов, подтверждающих происхождение и безопасность кормов, наличие разрешения на торговлю и т.д.); не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов; не допускать посещения личных подворий посторонними лицами; постоянно вести борьбу с грызунами; не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других регионов;