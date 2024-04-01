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В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней

В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней
Фото: открытые источники

В период с 22 по 29 марта на территории Молдовы зарегистрирован новый случай африканской чумы свиней (АЧС).

В частности, речь идет о домашней свинье из непрофессионального хозяйства в населенном пункте Цауль Дондюшанского района, пишет noi.md.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает владельцев домашних животных и птиц держать домашних животных в помещении и принимать дополнительные меры предосторожности.

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности.

Погибает до 100 % заболевших свиней.

Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей

Лекарственные средства для профилактики и лечения АЧС отсутствуют.

Источником болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.

Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь).

Клинические признаки заболевания. От заражения до появления клинических признаков проходит 5-10 дней. У животных повышается температура тела до 42оС, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна.

Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.

Во избежание возникновения и распространения африканской чумы свиней необходимо соблюдать следующие меры:

проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления возможного заболевания животных;
не скармливать свиньям пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах;
не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах (обязательны наличие документов, подтверждающих происхождение и безопасность кормов, наличие разрешения на торговлю и т.д.);
не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов;
не допускать посещения личных подворий посторонними лицами;
постоянно вести борьбу с грызунами;
не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других регионов;
  • Вчера, 22:05
  • DTV
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