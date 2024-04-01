За минувшую неделю, с 22 по 28 марта, сотрудниками ГАИ задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них 4 нарушителя выявлены в столице, два – в Бендерах, по одному – в Рыбнице, Каменке, Григориополе, Слободзее и Дубоссарах, передает пресс-центр МВД ПМР.
Семь пьяных автолюбителей были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Ещё один автолюбитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.
Три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.