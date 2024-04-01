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В Молдове могут ввести новые требования к праворульным автомобилям

В Молдове могут ввести новые требования к праворульным автомобилям

В Молдове могут ввести новые технические требования к праворульным автомобилям. Проект предусматривает внесение двух поправок в правила дорожного движения, сообщает newsmaker.md ссылаясь на портал bizlaw.md.

Владельцев праворульных автомобилей могут обязать использовать специальные перископические зеркала и преобразователи фар. Они необходимы для перенаправления света фар при движении по правой стороне проезжей части.

Отметим, что пакет поправок в правила дорожного движения должно утвердить правительство Молдовы.
  • Сегодня, 13:21
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