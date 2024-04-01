В аптеках Молдовы появятся 18 новых лекарств. Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешило 32 лекарственных препарата, из которых 18 в первый раз и 14 повторно, передает МОЛДПРЕС.
Среди впервые разрешенных препаратов: Linezolid (Линезолид) – антибиотик из группы оксазолидинонов, который останавливает развитие некоторых бактерий, вызывающих инфекции у взрослых. Его применяют для лечения пневмонии и некоторых инфекций кожи или подкожной ткани. Sitagliptin (Ситаглиптин) – препарат, используемый для контроля уровня сахара в крови.
Среди повторно разрешенных есть такие фармацевтические препараты, как Sedoxil (Седоксил) для снятия тревоги и успокоения и Alrinast (Алринаст) – противоаллергический препарат.