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В аптеках Молдовы появятся 18 новых лекарств

В аптеках Молдовы появятся 18 новых лекарств
Фото: открытые источники

В аптеках Молдовы появятся 18 новых лекарств. Агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям разрешило 32 лекарственных препарата, из которых 18 в первый раз и 14 повторно, передает МОЛДПРЕС.

Среди впервые разрешенных препаратов: Linezolid (Линезолид) – антибиотик из группы оксазолидинонов, который останавливает развитие некоторых бактерий, вызывающих инфекции у взрослых. Его применяют для лечения пневмонии и некоторых инфекций кожи или подкожной ткани. Sitagliptin (Ситаглиптин) – препарат, используемый для контроля уровня сахара в крови.

Среди повторно разрешенных есть такие фармацевтические препараты, как Sedoxil (Седоксил) для снятия тревоги и успокоения и Alrinast (Алринаст) – противоаллергический препарат.
  • Сегодня, 13:23
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