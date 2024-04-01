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Правительство предлагает законодательно закрепить выплаты пенсий на банковскую карту

Правительство предлагает законодательно закрепить выплаты пенсий на банковскую карту
Изображение: открытые истоочники

Правительство предлагает закрепить в Законе «О государственном пенсионном обеспечении граждан» норму о перечислении пенсионных выплат на банковские карты. Проект законодательной инициативы представила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Такое решение, по мнению разработчиков, обеспечит комфортное получение пенсий, а также позволит снизить расходы на адресную доставку.

На сегодняшний день в Приднестровье пенсию получают более 96,2 тыс. человек, из них порядка 69% – на банковские счета. Ежегодно их количество только увеличивается, поскольку безналичные переводы безопасны, удобны и экономят время.

Однако для пенсионеров старше 75 лет и инвалидов I и II групп предусмотрена возможность сохранения привычного способа получения пенсии. В настоящее время количество таких получателей составляет 18,7 тыс. человек.

Перечисление на банковские карты позволит оптимизировать процесс выплаты пенсий и затраты государства. По предварительным подсчетам, экономия составит порядка 2,11 млн. рублей в год.

Члены высшего органа исполнительной власти единогласно поддержали инициативу. Законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Верховный Совет.
  • Сегодня, 13:30
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