Правительство предлагает закрепить в Законе «О государственном пенсионном обеспечении граждан» норму о перечислении пенсионных выплат на банковские карты. Проект законодательной инициативы представила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Такое решение, по мнению разработчиков, обеспечит комфортное получение пенсий, а также позволит снизить расходы на адресную доставку.
На сегодняшний день в Приднестровье пенсию получают более 96,2 тыс. человек, из них порядка 69% – на банковские счета. Ежегодно их количество только увеличивается, поскольку безналичные переводы безопасны, удобны и экономят время.
Однако для пенсионеров старше 75 лет и инвалидов I и II групп предусмотрена возможность сохранения привычного способа получения пенсии. В настоящее время количество таких получателей составляет 18,7 тыс. человек.
Перечисление на банковские карты позволит оптимизировать процесс выплаты пенсий и затраты государства. По предварительным подсчетам, экономия составит порядка 2,11 млн. рублей в год.
Члены высшего органа исполнительной власти единогласно поддержали инициативу. Законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Верховный Совет.