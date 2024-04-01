В 2023 году стоимость импорта энергоносителей сократилась примерно на треть (890 миллионов долларов): с 2,75 миллиарда долларов в 2022 году до 1,86 миллиарда долларов в 2023 году, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным банком Молдовы.
Больше всего сократился импорт электроэнергии - почти в три раза: со 152,53 млн долларов в 2022 году до 56,83 млн долларов в 2023 году, отмечает Noi.md со ссылкой на mold-street.
Цены на импорт снизились
Но наибольшее влияние на торговый баланс оказало снижение стоимости импорта метана. Так, если в 2022 году Молдова импортировала природного газа на рекордную сумму в 1 миллиард долларов (1006,7 миллиона долларов, если быть точным), то в 2023 году импорт упал в 2,2 раза - до 461,3 миллиона долларов.
В четвертом квартале 2023 года стоимость импорта газа даже снизилась в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом последнего квартала 2022 года.
Снижение произошло в основном из-за снижения цен на импорт, а также из-за больших запасов, созданных в конце 2022 года. В то же время метан уже импортировался из других источников, помимо "Газпрома".
Дизельное топливо - основной энергоресурс
Данные НБМ также показывают, что основным энергоресурсом, импортируемым Молдовой в 2023 году, является дизельное топливо, доля которого составляет 46,8%, в то время как доля метана почти вдвое ниже - всего 24,6%.
За тот же период доля бензина составила всего 13,8% (в три раза меньше, чем бензина), мазута - всего 4%, электроэнергии - 3,2%, а угля - менее одного процента.
Следует отметить, что значительная часть импортируемого дизельного топлива и бензина впоследствии реэкспортировалась в Украину.