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Вниманию владельцев маломерных судов

Вниманию владельцев маломерных судов
Фото: пресс-центр МВД ПМР

У вас есть лодка с мотором, и вы хотите рассекать по волнам? Нужно сделать это законно!

Как информирует пресс-центр МВД ПМР, получить удостоверение на право управления маломерными судами могут приднестровцы и иностранные граждане с 16 лет. Пройти аттестацию можно в Государственной инспекции речного транспорта (ГИРТ) ГУпЧС МВД ПМР.

Для этого нужно:

– подать заявление в ГИРТ;
– заплатить за бланк удостоверения;
– пройти обучение заочно;
– сдать экзамен (теорию и практику). Он проходит раз в месяц. Следующий – 26 апреля.

Удостоверение бессрочно.
  • Сегодня, 13:50
  • DTV
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