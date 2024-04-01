У вас есть лодка с мотором, и вы хотите рассекать по волнам? Нужно сделать это законно!
Как информирует пресс-центр МВД ПМР, получить удостоверение на право управления маломерными судами могут приднестровцы и иностранные граждане с 16 лет. Пройти аттестацию можно в Государственной инспекции речного транспорта (ГИРТ) ГУпЧС МВД ПМР.
Для этого нужно:
– подать заявление в ГИРТ; – заплатить за бланк удостоверения; – пройти обучение заочно; – сдать экзамен (теорию и практику). Он проходит раз в месяц. Следующий – 26 апреля.