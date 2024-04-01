Политическая и экономическая обстановка вокруг республики продолжает оказывать существенное влияние на внешнеэкономическую деятельность Приднестровья. Как отметил в ходе Заседания Правительства Сергей Оболоник, относительно прошлого года практически по всем показателям наблюдается депрессивный характер. Так, в марте экспорт приднестровских товаров относительно этого же месяца прошлого года снизился на 17%, а это потери значительных денежных средств, которые могли бы быть направлены на финансирование социально значимых статей. За январь-март в сравнении с первым кварталом 2023 года вывоз продукции уменьшился на 7%. Первый вице-премьер – министр экономического развития отметил, что основанием для этого являются блокадные действия со стороны соседнего государства, сообщается на сайте Минэкономразвития республики.
Объем экспорта топливно-энергетических товаров в марте вырос на 7,5% относительно февраля, но сложился на уровне ниже 10% по сравнению с прошлым годом.
Отрицательная динамика наблюдается в продовольственной сфере. В марте товаров было экспортировано на 24% меньше, чем в феврале, и практически на столько же в сравнении с мартом 2023-го.
Снижение вывоза продукции было отмечено и в сфере легкой промышленности. В марте было продано товаров на 23% меньше относительно февраля и на 20% в сравнении с прошлым годом. Совокупные поставки за три месяца сократились на 6%.
Говоря об импорте товаров, первый вице-премьер отметил, что наблюдаются незначительные улучшения — в отчетном периоде в республику ввезли продукции на 2,5% больше, чем в феврале, но, если сравнивать с мартом 2023-го, то товаров было ввезено на сумму вполовину меньше нынешней.
По итогам первого квартала 2024 года в Приднестровье было поставлено на 38% меньше товаров, чем за прошлый год. Очищенный объем импорта сократился на 16%. «Это падение однозначно является результатом стагнации, наблюдаемой в промышленном секторе республики, а именно остановки деятельности предприятий электротехнической, химической отраслей. Сюда же относится и сокращение импорта продовольственных товаров, ввоз продукции малыми предпринимателями, фармацевтами, то есть всех тех, кто пострадал вследствие блокадных действий».
Второй месяц подряд положительная динамика наблюдается при импорте металлов и изделий из них, но в сравнении с прошлым годом с начала 2024-го было импортировано продукции на 7% меньше.
Продовольственных товаров и сырья в марте было ввезено на 17% больше относительно февраля. Как сказал министр, в этой области импорт демонстрирует восстановительную динамику.
Машиностроительной продукции в марте по сравнению с прошлым месяцем завезли на 4,7% меньше, но за первый квартал импорт товарной группы вырос на 8% к прошлому году.
Положительная динамика отмечена при импорте товаров легкой промышленности — в марте их было ввезено на 20% больше, чем в феврале. С начала года поставки в республику составили 9 млн долларов. К слову, в прошлом году показатель был выше почти в 2 раза. Всему виной уход заказчиков, которые размещали в Приднестровье давальческие товары.
Величина отрицательного сальдо внешней торговли уменьшилась. Это показатель того, что продовольствия, как и других товаров, импортировали меньше, в связи с проблемами в экономике.
По итогам первого квартала 2024 года торговый дефицит республики (без учета природного газа) сократился на 29 млн долларов. В январе-марте 2023 года был отмечен дефицит в 53 млн. Наличие отрицательного внешнеторгового сальдо – это показатель необеспеченности валютой внутреннего рынка.
«В целом, подводя итоги марта, мы наблюдаем некоторую восстановительную динамику относительно январского шока, но ситуация имеет тренды к ухудшению. Связано это с тем, что предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность. В апреле «Электромаш» уходит в простой, в легкой промышленности ситуация критическая в связи с отсутствием заказов из Европы», — подвел итоги своего доклада Сергей Оболоник.