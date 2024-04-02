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Власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией

Власти Эстонии хотят с мая на ночь закрывать КПП на границе с Россией
Фото: РИА Новости/Сергей Степанов

Эстонский департамент полиции и погранохраны и МВД страны предлагают с мая закрывать на ночь пограничный переход между Нарвой и российским Ивангородом, сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на заявления ведомств.

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области с 1 февраля закрылся на реконструкцию. Сообщалось, что пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться, передает ria.ru.

"На целесообразность этого решения указывают несколько факторов. Во-первых, количество людей, пересекающих границу ночью, значительно сократилось. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время, когда... Эстония не рекомендует посещать РФ, департамент полиции и погранохраны тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы погранпункт в Нарве был открыл круглосуточно", - приводит портал слова главы пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

Эстонские власти предлагают закрывать КПП с 23.00 до 7.00. Изменения пока предлагаются на неопределенный срок.

По данным эстонских властей, после закрытия КПП в Ленинградской области на реконструкцию снизилось количество пересечений границы: если в январе через нарвский погранпункт границу пересекли в обоих направлениях свыше 170 000 раз, то в феврале - примерно 108 000.

Ранее канал RTVI сообщил, что эстонские пограничники начали раздавать россиянам памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут вскоре закрыть "в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".
  • Сегодня, 20:31
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