Проект документа, утверждающего контрольные цифры приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования на 2024-2025 учебный год, представила министр просвещения Светлана Иванишина. Докладчик отметила, в соответствии с анализом рынка труда и предыдущими данными, план приема абитуриентов на основные программы высшего профессионального образования был увеличен, сообщает пресс-служба Правительства.
За счет средств республиканского бюджета в следующем учебном году смогут получить высшее профессиональное образование на 137 человек больше, чем в текущем. В частности, предусмотрено выделение порядка 1,4 тыс. мест, в прошлом году их количество составляло немногим более 1,3 тыс. Эти объемы включают как очную, так и заочную формы обучения. По программам магистратуры план приема в следующем учебном году составляет 388 мест, в 2023 году было выделено 330 мест.
Далее министр привела данные по предполагаемому приему по программам начального и среднего профессионального образования. Он остался на уровне предыдущего года – 1849 мест. Для профессиональной подготовки без получения полного образования, переподготовки и повышения квалификации предусмотрено 759 мест. Акцентировала внимание Светлана Иванишина на профессиональной переподготовке и повышении квалификации специалистов со средним медицинским образованием. За счет средств республиканского бюджета было выделено 720 мест. Для педагогических работников предусмотрено – 55 квот.
«По программам послевузовского и дополнительного профессионального образования за счет средств республиканского бюджета – 306 мест, в 2023 году – 200 мест, в том числе на очную форму обучения – 92 места, в 2023 году – 90 мест, на заочную и очно-заочную форму обучения – 214 мест, в 2023 году – 110 мест. Количество слушателей по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием составляет 300 человек, в 2023 году – 300 человек», — привела данные Светлана Иванишина.
Министр отметила, на 2024 – 2025 учебный год предусмотрен ряд квот для льготных категорий. В том числе 40 мест для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе обсуждения контрольных цифр Глава Правительства Александр Розенберг нацелил на сохранение баланса между образовательными программами, направлениями подготовки кадров и требованиями рынка труда. Премьер подчеркнул, что необходимо обеспечить эффективное использование ресурсов образовательной системы и затрачиваемых на нее средств.