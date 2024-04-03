Представитель главного метеорологического агентства Японии в ходе пресс-конференции заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения близ Тайваня составила 7,7, сообщает eadaily.com
Ранее сообщалось о магнитуде 7,5. При этом на сайте японского метеоагентства данные о магнитуде еще не обновлены.
«Действительно, магнитуда была повышена, но изменений относительно вынесенной угрозы цунами нет», — пояснил спикер.
Утром среды близ восточного побережья Тайваня произошла серия мощных землетрясений. По данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из них составила 7,5. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
Власти Тайваня выразили благодарность руководству материкового Китая за предложение помощи, при этом заявили, что необходимости в ней не видят. Об этом со ссылкой на тайваньский Комитет по делам материкового Китая сообщает ТАСС.
«Что касается произошедшего сегодня утром землетрясения у побережья уезда Хуалянь, то мы приняли к сведению то, что Канцелярия по делам Тайваня материкового Китая выразила озабоченность и свои соболезнования», — цитирует агентство заявление ведомства.
Как передает издание, комитет выразил благодарность за внимание материкового Китая, отметив, что после этого землетрясения нет необходимости в оказании помощи со стороны материка.
Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что китайские власти следят за ситуацией и готовы оказать помощь острову.
После землетрясения на Тайване на некоторых участках железных дорог на востоке Китая приостановлено движение поездов. Об этом со ссылкой на ИА «Пэнпай» сообщает ТАСС.
Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек, сообщил местный новостной портал SET News со ссылкой на пожарных.
Все еще ожидают помощи спасателей 77 человек, и пока нет информации, пострадали они или нет.
До этого сообщалось о четырех погибших и 97 пострадавших.
Власти Тайваня сообщили о том, что число пострадавших в результате землетрясения в уезде Хуалянь возросло до семи. Об этом 3 апреля пишет агентство Reuters со ссылкой на правительство острова.
Правительство оценивает число раненых в 736 человек, пишет агентство. Избранный глава Тайваня Лай Циндэ, который должен вступить в должность в следующем месяце, планирует посетить Хуалянь, сообщили в его офисе.
Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Как отмечает 3 апреля газета The Guardian, это привело к обрушению зданий, отключениям электроэнергии и оползням на острове, а также может спровоцировать цунами на юге Японии и на Филиппинах, куда уже поступили соответствующие предупреждения.