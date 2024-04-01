Ужесточение ответственности за выброс отходов в неположенных местах предусматривают изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект представили в ходе заседания Правительства.
Увеличение штрафных санкций предусмотрено для граждан, должностных лиц и организаций за нарушение экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства при сборе, складировании, сжигании, переработке, бытовых отходов, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
В первую очередь речь идет о несанкционированном выбросе мусора. На одном из оперативных совещаний на площадке Администрации Президента говорили о борьбе с несанкционированными свалками. Вадим Красносельский дал поручение разработать меры по ужесточению ответственности за складирование отходов в неустановленных местах.
Накануне эти предложения были озвучены и одобрены членами Правительства.
Они предполагают рост размеров административных штрафов для граждан с 10-30 РУ МЗП до 20-60 РУ МЗП, для должностных лиц – с 30-50 РУ МЗП до 100-200 РУ МЗП, для индивидуальных предпринимателей – со 100-200 РУ МЗП до 150-250 РУ МЗП, для юридических лиц – с 200-300 РУ МЗП до 1000-1500 РУ МЗП. Также будут учитываться повторные правонарушения в данной сфере.
Кроме того, предложено увеличить санкции за выгрузку или сброс с транспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне полигона ТБО для граждан в размере от 70 до 150 РУ МЗП, для должностных лиц – от 100 до 200 РУ МЗП, для юридических лиц – от 1500 до 2000 РУ МЗП, а также повысить штрафы за повторное совершение указанного деяния.
«Анализ последних лет, связанный с несанкционированными свалками, с их ликвидацией, со всеми вопросами, которые направлены на сбор, утилизацию твердых бытовых отходов, показывает, что государство в целом тратит огромные средства на эти моменты, но мы никак не можем избавиться от несанкционированного выброса. Поэтому в данном случае, по нашему мнению, штрафные санкции должны быть такими, чтобы человеку было выгодно организованно выбрасывать мусор, а не сваливать его где попало», — обозначил позицию Правительства Александр Розенберг.
Как уже сообщалось, в прошлом году только в Тирасполе было потрачено на ликвидацию несанкционированных свалок более 6 млн рублей. Вместо того, чтобы направить эти средства на благоустройство, местные органы власти вынуждены были убирать за недобросовестными горожанами. При этом на данный момент штрафы иногда не превышают общей стоимости платежа за вывоз мусора в месяц.
Все предложения исполнительной ветви власти будут направлены в Верховный Совет для изучения и принятия окончательного решения по мерам воздействия на нарушителей экологического законодательства.
Стоит отметить, сегодня активно внедряются различного рода механизмы выявления недобросовестных граждан, которые складируют мусор в неположенных местах. В комплексе с усилением административной ответственности это позволит минимизировать загрязнение приднестровских населенных пунктов и прилегающих территорий.