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Украина откроет на границе с Румынией новый пункт пропуска

Украина откроет на границе с Румынией новый пункт пропуска
фото: unian.net

Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь (Закарпатская область) - Сигету Мармацией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает unian.net

"Сегодня Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы имеем целью его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией", - сказал он.

В целом, по словам премьера, на западном направлении планируется создать 9 новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.

"Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз", - добавил Шмыгаль.

В январе 2024 года в Украине установили специальный пограничный режим, который предусматривает, что для пребывания в пограничной полосе (5 км от линии государственной границы) нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что разрешения на пребывание в пограничной поло се начали выдавать с 7 марта. Они выдаются для людей, проживающих в приграничье и тем, кто хочет находиться там, а также лицам, которые планируют проводить какие-то работы в пограничной полосе.
  • Сегодня, 11:37
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