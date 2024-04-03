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Мэр Кишинева предложил взять на себя реинтеграцию Приднестровья

Мэр Кишинева предложил взять на себя реинтеграцию Приднестровья
Примар Кишинева Ион Чебан. Фото: rupor.md


Примар (мэр) Кишинева, лидер партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) Ион Чебан предложил свое видение реинтеграции Приднестровья. Об этом он говорил на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг, отметив необходимость поддержки русскоязычного населения, сообщает eadaily.com

Встреча прошла 2 апреля в молдавской столице. Мэр заявил, что в столице Молдовы русскоязычных больше, чем во всем Приднестровье, и это "обязывает власть", пишет sputniknews.ru

"Мы видим, что центральная власть абсолютно равнодушна к важнейшему вопросу молдавской независимости, – приднестровскому вопросу. Власть не интересуют ни вопросы статуса Приднестровья в Молдове, ни развитие диалога с Тирасполем по гуманитарным и социальным вопросам, ни использование открывшихся возможностей в решении данного вопроса в связи с кандидатством Молдовы в ЕС. Напротив, совсем недавно мы прошли весьма опасную фазу в отношениях с Тирасполем, также спровоцированную кишиневским правительством", - написал кишиневский градоначальник в своем Telegram.

Ранее столичный градоначальник не исключил своего участия в президентских выборах осенью этого года. В контексте этого озвученные политические инициативы выглядят как предвыборная программа. В частности, Чебан предложил несколько гуманитарных, культурных и образовательных проектов, которые могли бы быть реализованы на уровне двух столиц.

По его словам, начать надо с организации «Дней Кишинева в Тирасполе» и Тирасполя в Кишиневе соответственно. Также, полагает политик, необходимо вовлекать приднестровцев в разработанные Кишиневом программы по развитию малого бизнеса, образования и медицины.

Отдельно примар остановился на этнокультурной составляющей, отметив подавляющее большинство русскоязычных в столице, что также может стать фактором сближения с Левобережьем.

Чебан обратил внимание и на то, что предпринимаемые в последнее время властями Молдавии попытки оказывать на регион политическое и экономическое давление не способствуют нормализации отношений. Он обвинил правительство страны в провале политики по реинтеграции Приднестровья, пишет EADaily

«В последнее время мы переживаем очень опасный этап в наших отношениях с Тирасполем, спровоцированный в том числе и молдавским правительством», — заключил Ион Чебан.

По данным опросов в настоящее время политический рейтинг председателя MAN выше, чем у нынешней главы государства Маи Санду, Чебана называют одним из наиболее вероятных её конкурентов на предстоящих выборах. В 2023 году Ион Чебан второй раз подряд занял кресло примара столицы, одержав уверенную победу. Тогда против него правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) задействовала максимально возможный админресурс, а сейчас развернула компанию по дискредитации.

Как сообщало EADaily , лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, в которой ранее состоял и Чебан, выступил с инициативой выставить против Санду единого кандидата от оппозиции и даже объявил, что уже начал проводить консультации на эту тему с лидерами некоторых политформирований.
  • Сегодня, 11:52
  • DTV
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