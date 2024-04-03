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Мошенники снова атакуют: у пенсионерки забрали деньги

Мошенники снова атакуют: у пенсионерки забрали деньги

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в дежурную часть УВД г. Бендеры 2 апреля поступило 8 сообщений от пенсионеров. Всем звонили мошенники, разыгрывали сценарий с родственниками, попавшими в ДТП. Для того чтобы прекратить уголовное дело, требовали 30 тысяч долларов США. Одна из жительниц города попалась в сети.

87-летняя пенсионерка ответила на телефонный звонок. В трубке раздался сначала плачущий женский голос, затем в разговор вступил якобы сотрудник правоохранительных органов. Потерпевшая поверила – её внучка попала в беду, выполнила просьбу: собрала накопленную за много лет крупную сумму денег (550 тысяч рублей РФ, 500 долларов США) и передала курьеру. Когда опомнилась, позвонила в милицию.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут причастных к мошенничеству людей.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕДИТЕ РОДСТВЕННИКОВ И ПОЖИЛЫХ СОСЕДЕЙ! Если вам позвонили неизвестные люди с иностранного номера, заводят разговор о деньгах, кредитах, банковских счетах, будьте уверены: это мошенники! Прекратите разговор. Наберите 102 или номер горячей линии МВД – 111, перепроверьте информацию, проконсультируйтесь со специалистами, как себя вести.
  • Сегодня, 12:09
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