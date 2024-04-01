Приднестровским школьникам запретили пользоваться гаджетами (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие) на уроках. Соответствующие изменения и дополнения в закон ПМР «Об образовании» депутаты приняли во втором окончательном чтении на пленарном заседании. Авторы законопроекта – депутаты профильного парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
«Закон сенсационный. Все дети любят гаджеты, телефоны. Но теперь закон однозначно запрещает пользование гаджетами во время проведения уроков. За исключением случаев, связанных с безопасностью детей и преподавателей, и случаев, когда эти гаджеты нужны для образовательных целей. Но на уроках детям играться в телефонах не удастся. Время закончилось», – сказал председатель парламентского Комитета по образованию Игорь Буга.
Как и где будут храниться гаджеты во время уроков определит Министерство просвещения, разработав отдельный документ.
«Простейший пример. Начинается урок. У учителя есть стол, или будет отдельный столик. Все телефоны сложили. Начинается перемена – взяли свои телефоны. Учитель будет за этим следить. Если нужно что-то в Интернете найти для обучения – дети взяли телефоны и работают», – пояснил парламентарий.
Изменения в профильном законе затронули также некоторые права и обязанности участников учебного процесса. В том числе и право учителя на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
«Мы впервые делаем движение в сторону преподавателя, давая ему право в случаях споров обратиться в соответствующую комиссию за защитой своей чести, достоинства и личных прав. Это очень важно. Учитель должен иметь право себя защитить. У нас не все дети мирные и спокойные, к сожалению», – подчеркнул Игорь Буга.
Новые меры в законе «Об образовании» вступят в силу через 60 дней после подписания главой государства. Ожидается, что новые правила поведения в школах начнут действовать с нового учебного года.