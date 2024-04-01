Dnestr.TV

 
0

В новом учебном году школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

В новом учебном году школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках
фото из открытых источников

Приднестровским школьникам запретили пользоваться гаджетами (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие) на уроках. Соответствующие изменения и дополнения в закон ПМР «Об образовании» депутаты приняли во втором окончательном чтении на пленарном заседании. Авторы законопроекта – депутаты профильного парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк, сообщила пресс-служба ВС ПМР.

«Закон сенсационный. Все дети любят гаджеты, телефоны. Но теперь закон однозначно запрещает пользование гаджетами во время проведения уроков. За исключением случаев, связанных с безопасностью детей и преподавателей, и случаев, когда эти гаджеты нужны для образовательных целей. Но на уроках детям играться в телефонах не удастся. Время закончилось», – сказал председатель парламентского Комитета по образованию Игорь Буга.

Как и где будут храниться гаджеты во время уроков определит Министерство просвещения, разработав отдельный документ.

«Простейший пример. Начинается урок. У учителя есть стол, или будет отдельный столик. Все телефоны сложили. Начинается перемена – взяли свои телефоны. Учитель будет за этим следить. Если нужно что-то в Интернете найти для обучения – дети взяли телефоны и работают», – пояснил парламентарий.

Изменения в профильном законе затронули также некоторые права и обязанности участников учебного процесса. В том числе и право учителя на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

«Мы впервые делаем движение в сторону преподавателя, давая ему право в случаях споров обратиться в соответствующую комиссию за защитой своей чести, достоинства и личных прав. Это очень важно. Учитель должен иметь право себя защитить. У нас не все дети мирные и спокойные, к сожалению», – подчеркнул Игорь Буга.

Новые меры в законе «Об образовании» вступят в силу через 60 дней после подписания главой государства. Ожидается, что новые правила поведения в школах начнут действовать с нового учебного года.
  • Вчера, 21:28
  • DTV
  • Просмотров: 68
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна