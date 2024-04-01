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Важная информация для водителей

Важная информация для водителей
фото: mvdpmr

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, граждане, желающие получить свидетельство о праве эксплуатировать автомобиль с тонированными передними боковыми стёклами, могут подать заявление:

– в Тирасполе, в пер. Ушакова, 14, 4-й этаж, 402-й кабинет. Приём с 8:00 до 12:00 в понедельник, вторник, четверг, пятницу. Выдача свидетельств в те же дни с 13:00 до 16:30;

– в Рыбнице, на ул. Кирова, 89, в 10-м кабинете. Заявления принимают каждый вторник с 13:00 до 16:30. Выдают свидетельства каждый четверг с 13:00 до 16:30.

Напоминаем, что эксплуатация транспортных средств с тонированными передними боковыми стёклами по действующему законодательству допускается только при наличии соответствующего разрешения. Водителям, которые тонируют передние боковые стёкла без разрешения, по п. 3 ст. 12.5 КоАП ПМР грозит штраф до 3680 рублей ПМР.
  • Вчера, 21:38
  • DTV
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