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Microsoft начнет брать деньги с пользователей Windows 10

Microsoft начнет брать деньги с пользователей Windows 10
фото: Depositphotos

Компания Microsoft объявила стоимость продления поддержки операционной системы Windows 10 по программе Extended Security Updates (ESU). Об этом сообщает портал Neowin, передаёт gazeta.ru

Официальная поддержка операционной системы Windows 10 будет прекращена 14 октября 2025 года. Корпоративные и обычные пользователи смогут дальше пользоваться этой ОС и даже получать на нее патчи безопасности по программе ESU, однако для этого нужно будет заплатить. Корпоративные клиенты должны будут выплачивать Microsoft каждый год $61 за каждый компьютер. Стоимость продления поддержки для обычных пользователей пока не раскрывается.

Отмечается, что программа ESU будет действительна в течение трех лет, и те, кто решит присоединиться к ней на более позднем этапе, обязаны будут оплатить и прошлые периоды. Воспользоваться ESU бесплатно смогут подписчики Windows 365, в которую включена программа на срок в один год.

Microsoft акцентирует внимание на том, что программа ESU должна рассматриваться как временное решение перед переходом на более актуальные системы.

Ранее сообщалось, что пользователи стали отказываться от Windows 11 в пользу старой ОС.
  • Вчера, 22:09
  • DTV
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