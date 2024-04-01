Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Energocom Виктор Бынзарь.
"Я не могу вам сказать, какова цена, это конфиденциально, и мы не можем ее разглашать. Это коммерческая тайна. Партнеры не позволяют нам разглашать стоимость, но она рыночная", — заявил Виктор Бынзарь для портала Unimedia.
Напомним, ранее власти сообщили, что первые два дня апреля потребители из Молдовы будут получать газ из США. Речь идет о тестовом объеме сжиженного природного газа (СПГ), импортированного АО Energocom через греческую компанию DEPA и поставляемого через греческий порт Александруполис.
Глава АО Energocom отметил, что СПГ является отдельной отраслью по сравнению с добычей и транспортировкой газа, к которым привыкли граждане Республики Молдова. Газ СПГ, альтернатива российскому газу, сжижается при низких температурах, транспортируется морем, а затем регазифицируется.
Диверсификация источников газа будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны, заявил Виктор Бынзарь, готовя операторов рынка к любому развитию событий, в контексте того, что в конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, а соседняя страна заявила, что не будет вести переговоры о продлении.