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Цена газа, закупленного Молдовой у США, является секретной

Цена газа, закупленного Молдовой у США, является секретной
фото из открытых источников

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Energocom Виктор Бынзарь.

"Я не могу вам сказать, какова цена, это конфиденциально, и мы не можем ее разглашать. Это коммерческая тайна. Партнеры не позволяют нам разглашать стоимость, но она рыночная", — заявил Виктор Бынзарь для портала Unimedia.

Напомним, ранее власти сообщили, что первые два дня апреля потребители из Молдовы будут получать газ из США. Речь идет о тестовом объеме сжиженного природного газа (СПГ), импортированного АО Energocom через греческую компанию DEPA и поставляемого через греческий порт Александруполис.

Глава АО Energocom отметил, что СПГ является отдельной отраслью по сравнению с добычей и транспортировкой газа, к которым привыкли граждане Республики Молдова. Газ СПГ, альтернатива российскому газу, сжижается при низких температурах, транспортируется морем, а затем регазифицируется.

Диверсификация источников газа будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны, заявил Виктор Бынзарь, готовя операторов рынка к любому развитию событий, в контексте того, что в конце 2024 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, а соседняя страна заявила, что не будет вести переговоры о продлении.
  • Вчера, 22:33
  • DTV
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