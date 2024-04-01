Во втором окончательном чтении Верховный Совет ПМР принят Закон ПМР «О внесении дополнения в Закон ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», представленный в качестве законодательной инициативы Прокурором ПМР. Цель законопроекта заключалась в том, чтобы обязать страховщика информировать в письменной форме потерпевшее лицо об отказе в осуществлении страховой выплаты в течение 5 рабочих дней, сообщила пресс-служба ВС ПМР.
В адрес Прокуратуры ПМР неоднократно поступают обращения граждан относительно законности действий или бездействия страховых компаний, по результатам рассмотрения которых было выявлено, что в случае отказа в осуществлении страхового возмещения, ввиду не наступления страхового случая либо по иным причинам страховая компания не уведомляет потерпевшее лицо о принятом решении в письменном виде. Письменный ответ заявителю в настоящее время дается лишь в случае его повторного обращения в адрес страховой компании в рамках Закона ПМР «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений».
Прокурор ПМР акцентирует внимание на том, что подобные случаи возникают в связи с тем, что в Законе ПМР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» отсутствуют положения, прямо обязывающие страховщика письменно сообщать потерпевшему лицу об отказе в страховой выплате ввиду не наступления страхового случая.
Данное обстоятельство не позволяет потерпевшей стороне своевременно обеспечить защиту своего нарушенного права, а также оспорить принятое страховщиком решение в орган страхового надзора либо в суд.
Комитет по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам подготовил ряд поправок к представленному проекту закона. Они предусматривают более отчетливую регламентацию обязанностей и прав страховщика и потерпевшего лица, обеспечивая четкое определение сроков проведения страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков или организации их независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), а также сроки осуществления страховой выплаты или выдачи потерпевшему направления на ремонт либо направления ему мотивированного отказа в страховом возмещении. Также принятые поправки уточняют перечень документов, необходимых для формирования дела об ущербе с целью установления и разрешения страхового случая.
Принятые изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» призваны обеспечить баланс интересов сторон, исключить возможность недобросовестного поведения сторон и тем самым повысить эффективность работы системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, отмечают в профильном парламентском комитете.
Нормы принятого закона вступят в силу с 1 июля 2024 года.