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Румыния и Греция сражаются с лесными пожарами

Румыния и Греция сражаются с лесными пожарами
Скриншот euronews.com

Жаркая и сухая погода в сочетании с сильными ветрами стали причиной непривычно ранних лесных пожаров в Румынии и Греции.

Жаркая и сухая погода в сочетании с сильными ветрами стали причиной лесных пожаров, которые уже бушуют в нескольких уездах Румынии. Пожарные пытались не допустить, чтобы огонь достиг жилых домов, и минимизировать его распространение по лесным массивам, сообщает euronews.com.

Власти уезда Нямц в течение трех дней находились в состоянии повышенной готовности после того, как одновременно вспыхнуло несколько лесных пожаров. В некоторых районах проблема заключается в нехватке воды.

"Воду сюда можно доставить только на спине, мы пользуемся лопатами, опрыскивателями, которые у нас есть", - говорит этот пожарный.

В Греции пожарные и службы экстренной помощи в этот четверг приняли участие в масштабных учениях в монастыре XII века, расположенном в лесу недалеко от Афин. Целью является подготовка к пожароопасному сезону, который обычно объявляется в мае. Одна из главных целей учений - стремление сократить время реагирования.

Однако уже в конце марта температура в стране достигла 30 градусов по Цельсию, и лесные пожары вспыхнули на несколько недель раньше запланированного срока.

Из-за все более частой аномальной жары лесные пожары в Греции становятся все более разрушительными. Так, в 2018 году пожары в Аттике стали самыми смертносными за 150 лет, унеся жизни более ста человек.
  • Сегодня, 10:12
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