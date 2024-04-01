На площадке Администрации Президента прошло расширенное совещание, посвященное обеспечению качественного образования приднестровских школьников независимо от места их проживания. К разговору были приглашены руководители органов государственной власти, главы государственных администраций городов и районов республики, председатели горрайсоветов, министр просвещения и начальники управлений народного образования. Речь шла о малокомплектных школах. По поручению Президента Министр просвещения ПМР Светлана Иванишина представила детальный доклад с указанием конкретных населенных пунктов, в которых функционируют общеобразовательные учебные заведения с минимальным количеством учеников, сообщает пресс-служба главы государства.
В республике на сегодняшний день 158 школ: 70 городских и 88 сельских. При этом в школах сельской местности 617 классов, в которых учатся 4753 ребенка, а в городских – 122 класса, общее количество учеников которых без малого полторы тысячи человек. 80 школ отнесены к категории малокомплектных. Больше всего таких в Рыбницком районе – 24, по 13 – в Каменском и Григориопольском, 11 – в Слободзейском, 10 – в Дубоссарском, три отнесены к бендерскому УНО (Гиска, Протягайловка), одна – к тираспольскому (Кременчуг). Данные 80 школ – это 739 классов (6245 учеников). Ни одна из них не укомплектована кадрами в полной мере, хотя численность занятых педагогов – 1225 человек. Не единичны случаи, когда численный состав сотрудников образовательного учреждения заметно превышает количество школьников. Есть классы, в которых обучаются 1-2 ученика. Зачастую в малокомплектных школах один и тот же учитель преподает несколько предметов, нередко – не имея профильного образования. Распространенная практика – объединение двух, а то и трех разных классов, к примеру 5, 6 и 7, в единый. Все это приводит к низкому уровню преподавания при неоправданно высоких затратах на содержание школы, констатировали на совещании.
Обсудили предложения, связанные с оптимизацией образовательной системы. Были представлены конкретные варианты возможных слияний, которые позволят обеспечить полноценный процесс качественного обучения детей. Высвободившиеся кадры смогут пополнить педагогический состав тех школ, в которые предлагается перевести детей из самых малокомплектных школ. И учителей и учеников предполагается доставлять к месту учебы на школьных автобусах. По предварительным подсчетам, потребуется приобрести 17 единиц.
Большинство участников рабочей дискуссии идею как таковую поддерживают. Было отмечено, что речь идет не только об образовании сельских ребят, но и об их социализации, предоставлении возможности получения дополнительного образования. Не остался без внимания финансовый аспект. Сумма затрат на содержание одного ученика в год колеблется от девяти до двадцати тысяч рублей. Чем меньше учеников в школе, тем дороже обходится государству обеспечение образования каждого из них.
Момент, на котором акцентировал внимание Президент: начальная школа должна быть повсеместно сохранена. Хорошей практикой Глава государства считает создание в сельской местности комплексов «школа – детский сад». Вадим Красносельский подчеркнул, что разумная оптимизация – это эффективный инструмент. Он запросил дополнительную информацию по ряду аспектов, отметив, что сегодняшнее совещание только открыло необходимую дискуссию. Проработка вопроса продолжится.