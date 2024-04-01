На онлайн-совещании информацию представила главный санитарный врач и руководитель Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Берил. Она сообщила, что основной задачей всех центров гигиены является профилактика и предотвращение инфекционных заболеваний, предупреждение вредных факторов окружающей среды и производства для человека, контроль вакцинации населения.
Как сообщается на сайте Минздрава, в 2023 году сотрудниками было проведено 113 рейдовых проверок - это ЛПУ, образовательные учреждения республики, территории населенных мест по различным санитарно-эпидемиологическим аспектам, контроль за соблюдением карантинных требований на объектах. Центром ведется большая информационно-просветительская работа в средствах массовой информации, готовится информация о результатах проведенных проверок, а также консультации юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Докладчик отметила, что в центрах гигиены и эпидемиологии наблюдается дефицит кадров. Есть нехватка врачей, особенно в территориальных учреждениях. Но, несмотря на кадровый дефицит, сотрудники проводят большой объём мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения: это мониторинг проб воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, контроль за условиями в образовательных учреждениях и на предприятиях.
Санитарно-гигиеническими лабораториями республики проведено 36 239 лабораторных исследований/измерений, что на 11,2% больше, чем в 2022 году.
Особое внимание специалистами уделялось осуществлению услуг по санитарно-эпидемиологической экспертизе новых видов пищевых продуктов, проектам нормативно-технической документации на продукцию. На контроле в республике в 2023 году состояло 1883 субъекта. Число проведенных мероприятий по контролю (надзору) на пищевых объектах увеличилось до 221. На производственных предприятиях было проведено 235 проверок. Охват медицинским обследованием работающих организаций промышленного и сельскохозяйственного назначения во вредных и опасных условиях труда за отчетный год по республике увеличился и составил 98,9%.
Что касается питания детей и подростков в образовательных учреждениях, то на учете состоит 947 объектов, что на 25 больше, чем в 2022 году. Специалистами центров гигиены и эпидемиологии республики проведены 190 мероприятий по контролю, многие объекты были проверены по несколько раз.
В числе первоочередных задач Наталья Берил назвала решение вопроса по укомплектованию штатов учреждений и усовершенствованию кадров на территории республики, активизацию работы по иммунизации населения против инфекционных заболеваний, включенных в календарь профилактических прививок.