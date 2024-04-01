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ОСАГО: новые правила защиты прав потерпевших

ОСАГО: новые правила защиты прав потерпевших
Фото: открытые источники

На территории Приднестровья с 1 июля 2024 года вступят в силу новые правила защиты прав потерпевших. Парламентом внесены дополнения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», представленный в качестве законодательной инициативы прокуратурой, сообщает newspmr.com.

Основная цель законопроекта – обязать страховщика информировать в письменной форме потерпевшее лицо об отказе в осуществлении страховой выплаты в течение пяти рабочих дней.

Прокуратура пояснила, что данная инициатива возникла из-за неоднократных обращений граждан в адрес ведомства относительно законности действий или бездействия страховых компаний.

«По результатам прокурорской проверки было выявлено, что в случае отказа в осуществлении страхового возмещения, ввиду не наступления страхового случая либо по иным причинам страховая компания не уведомляет потерпевшее лицо о принятом решении в письменном виде. Письменный ответ заявителю дается лишь в случае его повторного обращения в адрес страховой компании в рамках закона «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений», - сообщили в Прокуратуре ПМР.

Причем подобные случаи возникают в связи с тем, что в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» отсутствуют положения, прямо обязывающие страховщика письменно сообщать потерпевшему лицу об отказе в страховой выплате ввиду не наступления страхового случая.

«Данное обстоятельство не позволяет потерпевшей стороне своевременно обеспечить защиту своего нарушенного права, а также оспорить принятое страховщиком решение в орган страхового надзора либо в суд», - подчеркнули в Прокуратуре ПМР.

В ходе слушаний, законодатели внесли ряд поправок к представленному проекту закона, которые предусматривают более отчетливую регламентацию обязанностей и прав страховщика и потерпевшего лица, обеспечивая четкое определение сроков проведения страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков или организации их независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), а также сроки осуществления страховой выплаты или выдачи потерпевшему направления на ремонт либо направления ему мотивированного отказа в страховом возмещении. Кроме того, принятые поправки уточняют перечень документов, необходимых для формирования дела об ущербе с целью установления и разрешения страхового случая.
«Принятые изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» призваны обеспечить баланс интересов сторон, исключить возможность недобросовестного поведения сторон и тем самым повысить эффективность работы системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - считают законодатели.

Иван Суворов, newspmr.com
  • Вчера, 23:04
  • DTV
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