Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть Министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, которая находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Как сообщила пресс-служба Министерства государственной безопасности ПМР, это произошло сегодня в 14:35.
«Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении МГБ ПМР.
Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись: здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района возле бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.
Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.
17 марта 2024 года в 12:09 в результате атаки беспилотника на войсковую базу произошёл взрыв, повредивший вертолёт МИ-8. Пострадавших не было. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 277 УК ПМР (диверсия).