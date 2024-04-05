Суд в Кишиневе удовлетворил запрос генпрокуратуры, минюста и службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии и признал экстремистским символ черно-желто-белый флаг Российской империи. Об этом сообщает сайт anticoruptie.md.
«Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто черного цвета», – говорится в сообщении, пишет vedomosti.ru.
"Судья (кишиневского суда - ред.) Мария Алексей удовлетворила запрос генпрокуратуры, минюста и СИБ (Молдавии - ред.). Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета", - говорится в сообщении, опубликованном на указанном сайте. К публикации прилагается решение столичного суда.
1 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна не видит предпосылок для того, чтобы улучшить отношения с Россией. Он добавил, что отношения между Москвой и Кишиневом в настоящее время находятся на самом низком уровне в современной истории его страны.
Попшой также повторил тезис президента страны Майи Санду о том, что Россия якобы является самой большой угрозой для безопасности Молдавии.
Черно-желто-белый флаг в 1858-1883 годах был одним из государственных символов Российской империи, в состав которой входила в том числе современная Молдавия. Позднее полотнище этих цветов было заменено бело-сине-красным, которое используется как государственный флаг современной России.
Весной 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, в Молдавии вступил в силу законодательный запрет на ношение георгиевской ленты, а также символов с использованием одиночных латинских букв "Z" и "V". В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этой символики можно лишь тогда, если они были использованы для "оправдания или прославления военной агрессии или преступлений". В суде также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях. Данное решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.
19 марта МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства РФ в республике персоной нон грата. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что это решение не останется без ответа. Он подчеркнула, что подобные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений.
29 марта МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Молдавии в Москве.