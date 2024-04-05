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В Румынии пройдут военно-морские учения НАТО

В Румынии пройдут военно-морские учения НАТО
Фото: Vadim Ghirda/AP

Румыния проведет 8-21 апреля международные учения НАТО Sea Shield 24 («Морской щит — 2024»). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны, передает gazeta.ru.

Помимо самой Румынии, в них поучаствуют 12 стран — членов и партнеров НАТО (Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция).

Участниками маневров станут 2,2 тыс. военных, которые задействуют 27 морских и речных кораблей, 17 самолетов и 91 машин и плавсредств.

Военные будут готовиться к выполнению задач по борьбе с незаконными действиями на море и реке, морскому и речному контролю, поискам и спасению на море, оказанию помощи терпящим бедствие судам и обеспечения безопасности на уровне критической инфраструктуры, уточнили в министерстве.

На этой неделе замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что базы НАТО будут гореть, если они появятся на территории Украины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.
  • Вчера, 23:22
  • DTV
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