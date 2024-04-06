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Молдова не планирует вводить визовый режим со странами СНГ

Молдова не планирует вводить визовый режим со странами СНГ
фото: Sputnik / Владислав Воднев

Молдова не планирует вводить визовый режим со странами СНГ, в том числе с Российской Федерацией, об этом в телеэфире заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой, сообщает Sputnik

На рассмотрении у депутатов парламента Молдовы находится законопроект по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Ряд оппозиционных партий высказали опасение, что это может привести к введению визового режима с Россией и странами СНГ.

"Нет, он (визовый режим со странами СНГ, с РФ – ред.) невозможен до тех пор, пока ни одна страна не денонсировала договор о свободном передвижении, таких рисков нет. По крайней мере, с нашей стороны таких планов нет", - заявил глава молдавского МИД.

Он отметил, что соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ бесполезно, поскольку его денонсировала Россия, Казахстан и некоторые другие страны.

"Там остались только Кыргызстан, Таджикистан и Молдова, насколько помню. Это было абсолютно нерабочее соглашение, когда из него вышли Россия, Казахстан и остальные, а остались только 2-3 страны. Это было бессмысленно, и таких вот договоров очень много. Свободное передвижение – результат двусторонних соглашений, которые у нас есть практически со всеми странами в СНГ", – добавил Попшой.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу также утверждал, что в рамках СНГ есть соглашения, в которых нуждается Молдова, и что денонсация всех соглашений, подписанных страной в рамках содружества, не предусмотрена.

Денонсация Молдовой соглашений с СНГ подвергается острой критике со стороны оппозиции. Так, независимый депутат, член партии "Возрождение" Василий Боля ранее заявлял, что руководство Молдовы денонсирует большинство соглашений с СНГ в угоду ЕС, рассчитывая, что это позволит правящей партии PAS остаться у власти.

Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые "не представляют ценности для граждан республики". По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.

По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.

  • Вчера, 20:13
  • DTV
  • Просмотров: 61
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