В настоящее время безопасности Европейского союза угрожает в общей сложности 821 преступное сообщество, которые в совокупности насчитывают около 25 тысяч членов, говорится в отчёте Организации европейского полицейского сотрудничества «Европол», передаёт eadaily.com
По данным «Европола», преступные сети, представляющие наибольшую угрозу безопасности, проявляют удивительную гибкость в адаптации своей преступной деятельности к возможностям и вызовам. Например, они способны широко проникать в легальные бизнес-структуры, причем 86% наиболее опасных преступных сетей используют легальные бизнес-структуры, что составляет подавляющее большинство в ЕС.
Другим важным аспектом, согласно исследованию, является то, что эти преступные группировки проводят «операции без границ». Их деятельность затрагивает многие страны мира, и их состав интернационален. Среди членов 821 наиболее опасной преступной сети представлены представители 112 национальностей. 68% сетей состоят из представителей разных рас.
Преступные сети, представляющие наибольшую угрозу для общественной безопасности, имеют жёсткий контроль и сосредоточены на своих преступных операциях. 82% наиболее опасных сетей находятся либо в стране основной деятельности, либо в стране происхождения главарей банд.
«Европол» отметил, что преступления, совершаемые этими сетями, наносят значительный ущерб внутренней безопасности, верховенству закона и экономике ЕС.
Половина наиболее опасных преступных сетей занимается незаконным оборотом наркотиков в качестве своей основной преступной деятельности. Более 70% сетей используют коррупцию для поощрения преступности и препятствования правоохранительным органам или судебным разбирательствам. 68% организаций используют насилие и запугивание как неотъемлемую часть своей деятельности.