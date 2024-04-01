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В Турции дорожает все – от еды до путешествий

В Турции дорожает все – от еды до путешествий
фото из открытых источников

Этим летом отдых в Турции обойдется дороже. "По сравнению с 2023 годом цены выросли на 10-15 %, сообщает Noi.md со ссылкой на stirileprotv.ro.

На июнь 2024 года путевка на двоих взрослых, 5 звезд, все включено, начинается от 1800 евро", – отметила турагент Алина Диакону.

В Анталии обед на двоих в среднем ресторане в итоге обойдется в более чем 37 евро, что почти втрое дороже, чем в 2021 году, отмечает Noi.md.

Дорожают не только поездки в Турцию, но и товары: промышленные масла, строительные материалы, железные или пластиковые изделия, продукты питания.

Инфляция в Турции снова пошла вверх – в прошлом месяце она поднялась до 68,5%, тогда как в марте 2023 года составляла 50%.

  • Сегодня, 09:27
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