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В Турции дорожает все – от еды до путешествий
фото из открытых источников
Этим летом отдых в Турции обойдется дороже. "По сравнению с 2023 годом цены выросли на 10-15 %, сообщает Noi.md со ссылкой на stirileprotv.ro.
На июнь 2024 года путевка на двоих взрослых, 5 звезд, все включено, начинается от 1800 евро", – отметила турагент Алина Диакону.
В Анталии обед на двоих в среднем ресторане в итоге обойдется в более чем 37 евро, что почти втрое дороже, чем в 2021 году, отмечает Noi.md.
Дорожают не только поездки в Турцию, но и товары: промышленные масла, строительные материалы, железные или пластиковые изделия, продукты питания.
Инфляция в Турции снова пошла вверх – в прошлом месяце она поднялась до 68,5%, тогда как в марте 2023 года составляла 50%.
- Сегодня, 09:27
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