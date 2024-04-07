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Брошь Майи Санду продали с благотворительного аукциона

Брошь Майи Санду продали с благотворительного аукциона
Фото:rupor.md

В Кишиневе на благотворительном аукционе «TransFORMARE» в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия, брошь Майи Санду, подаренная ей президентом Греции ушла с молотка за 20 500 леев. Аукцион, организованный Центром по правам женщин (ЦПЖ), прошел вечером во Дворце Республики, сообщает MD.KP

Стартовая цена украшения, предоставленного президентом Молдовы была 6 000 леев.

«Президент Молдовы Майя Санду подарила аукциону эту брошь. Это классическое украшение напоминает корону и символизирует власть, элегантность, традиции и процветание. Брошь изготовлена из серебра, покрытого золотом, и украшена изумрудом и жемчугом. Она была подарена главе страны президентом греции Катериной Сакелларопулу во время ее официального визита в Кишинев в 2023 году», — сообщают организаторы аукциона.

Как сообщили в ЦПЖ, все собранные средства пойдут на помощь женщинам, участвующим в программе личного развития и расширения экономических возможностей, разработанной центром.

Программа направлена на развитие навыков и компетенций, которые необходимы для достижения финансовой самостоятельности и независимости. В прошлом году 15 женщин прошли пилотную версию этой программы. В течение месяца они занимались упражнениями по самоанализу, развитию гармоничных отношений, управлению стрессом и постановке целей. Они также развивали базовые навыки в разрешении конфликтов.

В 2023 году в ЦПЖ обратилось 1 230 женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Из них 861 женщина оказалась финансово зависимой от агрессора, что заставило их вынужденно терпеть насилие на протяжении многих лет.

Центр по правам женщин – неправительственная организация, зарегистрированная в 2009 году, созданная группой женщин-юристов в Республике Молдова для обеспечения учета гендерной проблематики как при разработке, так и при реализации законодательства. Организация предоставляет бесплатные юридические консультации, юридическую помощь в суде, а также психологическую, социальную и экономическую поддержку женщинам, пострадавшим от насилия.
  • Сегодня, 09:36
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