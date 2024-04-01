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Состоялось рабочее совещание Президента ПМР с руководителями органов госвласти и управления

Состоялось рабочее совещание Президента ПМР с руководителями органов госвласти и управления
Фото: пресс-служба Президента ПМР

В ходе еженедельного селекторного совещания главы госадминистраций городов и районов республики проинформировали Президента о текущем положении дел, исполнении на местах государственных и муниципальных программ, а также президентских поручений.

Как передает пресс-служба главы государства, среди поднятых на совещании тем – отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей требования к детским площадкам. Над документом работают. Вадим Красносельский подчеркнул, что новые объекты данной категории должны вводиться в эксплуатацию только по согласованию с местной госадминистрацией – независимо от того, кто инициирует, финансирует и реализует проект. В рамках обсуждения этой тематики столичный глава сообщил, что в Тирасполе проводится работа по укладке на игровых и спортивных площадках для детей специализированного мягкого покрытия.

Олег Довгопол в своем докладе также упомянул предстоящий ремонт Городского дворца культуры. Начнут с кровли, отметил глава города.

Бендерский глава рассказал о централизованной замене осветительных приборов в образовательных учреждениях города. Эта программа реализуется не первый год.

Василий Тищенко остановился на озеленительных работах, проводимых в рамках месячника по благоустройству. Для Слободзейского района закупили 560 саженцев деревьев и 400 кустов роз. Часть высадили на территории обновленного мемориального комплекса «Кицканский плацдарм», остальные распределили по населенным пунктам района. Глава также упомянул, что слободзейское РУНО готовится отметить 80-летие. Юбиляр есть и в Рыбницком районе: местному музею исполнилось ровно полвека. К 50-летию приурочена тематическая выставка.

Обсудили на совещании проведенные и готовящиеся мероприятия, посвященные 80-летию освобождения городов и районов Приднестровья. Руководитель страны дал текущие поручения. В их числе – организация на муниципальных площадках встреч глав государственных администраций с представителями местных Союзов защитников Приднестровья.
  • Сегодня, 14:08
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