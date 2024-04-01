Группа граждан инициировала обращение с просьбой разъяснить, на каком уровне было принято решение о продаже земли бывшего Республиканского стадиона посольству США.
Активисты заявляют, что это решение противоречит законодательству, сообщает ştiri.md
"По поводу продажи земли Республиканского стадиона посольству США отмечаем отсутствие прозрачности в процессе принятия решений. Жители города (и республики в целом) не имели возможности высказать свое мнение касательно проекта в рамках процедур общественного обсуждения и консультаций согласно действующему законодательству.
Несколько общественных групп граждан и общественных деятелей выразили желание, чтобы и центральные органы публичной власти (Правительство), и посольство США обеспечили прозрачность и участие граждан в процессе принятия решений", - говорится в обращении граждан.
Авторы обращения отмечают, что ранее была инициирована петиция, подписанная тысячами человек, с просьбой к обществу и заинтересованным группам принять участие в обсуждении вопроса продажи земли бывшего Республиканского стадиона.
"Была даже петиция, собравшая более 8 тысяч подписей, было организовано несколько публичных мероприятий активистскими, творческими и гражданскими сообществами.
Напоминаем, что предыдущие заявления высших государственных чиновников подтвердили необходимость общественных дискуссий по этому вопросу – премьер-министр Наталья Гаврилица (на момент ее пребывания у власти) и президент Майя Санду публично пообещали обеспечить широкие дискуссии с обществом и заинтересованными группами. Эти широкие дискуссии и консультации с обществом никогда раньше не проводились, и они рискуют превратиться в невыполненные обещания. Мы требуем начать прозрачный процесс реконструкции бывшего Республиканского стадиона", - говорится в обращении.
"Мы обращаем внимание на то, что представители независимого культурного сектора несколько раз предлагали превратить территорию бывшего Республиканского стадиона в городской парк путем вмешательства с минимальными затратами.
Отвергаем формулировку официального заявления правительства о "ветхости" и "грязи, которую необходимо очистить", которая могла бы оправдать продажу земли. Оцениваем как прискорбное и предосудительное незаконное вмешательство с целью сноса Республиканского стадиона при правительстве ПКРМ, а также то, что этот процесс рискует быть легитимизированным и продолженным нынешним правительством, включая Министерство окружающей среды и Министерство здравоохранения, которые хранят молчание по этому поводу.
Мы считаем, что за это время пространство бывшего Республиканского стадиона превратилось в автономную дикую экосистему с важными для города экологическими функциями. Деревья, выросшие на территории стадиона, снабжают город кислородом, поглощая углекислый газ города, центр которого переполнен большим количеством автомобилей. Мы ссылаемся на передовую практику из международного контекста, когда другие европейские города начали действия по "оживлению" городов, то есть по восстановлению зеленых зон, возвращению и реинтеграции природы в городской контекст. Такие города, как Париж, Дублин, Ганновер, Берлин, Франкфурт создают природные пространства для своих жителей по экологическим причинам (для сохранения биоразнообразия) и по соображениям здоровья (для комфорта, а также физического и психического здоровья жителей)», - говорится в документе.
Таким образом, граждане подчеркивают следующее:
- желание дистанцироваться от проекта будущего офиса посольства США и отвергают попытки "отмывания искусством";
- требуют организации референдума или процесса общественных консультаций относительно назначения земли бывшего Республиканского стадиона;
- просят определить альтернативные источники финансирования Центра современного искусства и культуры "Универсул";
- настаивают на проведении прозрачного процесса организации Центра с участием прямых бенефициаров.
"Мы выражаем наше желание внести свой вклад в создание учреждения, которое реагирует на местный контекст, потребности и видение, а также в совместное соглашение о форме управления этим новым учреждением, основанным на модели государственно-гражданского партнерства, следуя европейским примерам общественного участия. В этом смысле участники консультативного форума независимого сектора культуры просят организовать дискуссию с Министерством культуры", - заключили авторы документа.