В повестку прошедшего 8 апреля заседания высшего органа исполнительной власти был включен перечень вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятельности республики. Среди них – социальная поддержка граждан, определение критериев для направления на эндопротезирование в зарубежных медцентрах, расширение лесного фонда Приднестровья, а также ряд других, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
Господдержка социально незащищенных слоев населения
Члены Правительства утвердили на 2024 год нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению. В частности, неработающим одиноко проживающим пенсионерам по возрасту предоставят дополнительный месячный лимит на потребление природного газа в отопительный период. В это время для них будут доступны еще 210 кубических метров. Необходимые средства были заложены при формировании республиканского бюджета на текущий год.
Определены критерии для направления граждан на эндопротезирование в зарубежные клиники
Представляя проект Постановления, глава Минздрава Кристина Албул подчеркнула, что медицина Приднестровья активно развивается, а это позволяет сокращать необходимость отправки граждан за рубеж на операции по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. За последние годы на базе Республиканской клинической больницы успешно проведено 202 операции. С начала 2024 года произведено 58 хирургических вмешательств, из которых 44 – по замене тазобедренного сустава и 14 – по протезированию коленного. Это позволяет бюджету рациональнее использовать средства, которые ранее направлялись на проведение данных операций за пределами республики, а гражданам получать высококвалифицированную помощь вблизи дома.
Однако стоит отметить, что существуют более сложные клинические случаи, когда проведение таких вмешательств на базе РКБ невозможно. В частности, речь идет о повторной замене протеза, известной как ревизионное эндопротезирование. В отличие от стандартной операции по первичному вживлению имплантата данный вид требует от хирурга большого опыта, наличие высокотехнологичного оборудования, а также учета ряда особенностей, связанных с состоянием конечности самого пациента. В таких ситуациях государство продолжит отправлять граждан на лечение за пределы страны.
В связи с этим Министерство здравоохранения предложило внести изменения в Постановление Правительства «Об особенностях направления на лечение, консультации или обследование граждан Приднестровской Молдавской Республики за пределами республики и оплаты, связанных с этим расходов» и установить, что граждане, которым необходимо эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава из-за серьезных дегенеративных изменений, а также при наличии варусных или вальгусных деформаций нижних конечностей, и те, кто нуждается в повторной замене протеза этих суставов, будут направлены на лечение за пределы республики. Операции по эндопротезированию в остальных случаях будут выполняться в Республиканской клинической больнице отечественными специалистами.
Более тысячи гектаров земель сельхозназначения переведено в лесной фонд Приднестровья
Следующий вопрос, который был поднят на заседании Правительства, касался передачи земель сельхозназначения в лесной фонд Приднестровья. Речь о земельных участках общей площадью 1028,27 га, расположенных в Рыбницком районе. Выступая с докладом, глава Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул отметил, данные земельные участки расположены в районе сел Андреевка, Белочи, Большой Молокиш, Воронково, Гараба, Станиславка, Ленино, Малый Молокиш, Михайловка, Мокра и Зозуляны и граничат с Государственным лесным фондом. Ранее они находились в пользовании некоторых организаций, но в настоящее время перешли в Фонд перераспределения земель Рыбницкого района.
В настоящий момент земли заброшены, заросли многолетними древесно-кустарниковыми насаждениями и не подходят для использования в сельскохозяйственном производстве. По этой причине принято решение перевести данные земли в категорию «земли лесного фонда» и зачислить их в Государственный лесной фонд Приднестровья.
Члены Правительства единогласно поддержали предложение Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.