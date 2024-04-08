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В Молдове готовятся изменения в Конституции страны

В Молдове готовятся изменения в Конституции страны
фото: Sputnik / Rodion Proca

Законопроект о внесении поправок в Конституцию Молдовы о провозглашении евроинтеграции стратегической целью опубликован на сайте парламента, сообщает Sputnik

Проект предлагает дополнить преамбулу основного закона страны двумя пунктами, в которых подтверждается европейская идентичность народа Республики Молдова, а интеграция в Европейский Союз объявляется стратегической целью страны. Также предлагается внести в Конституцию статьи, касающиеся вступления в учредительные договоры и акты ЕС.

8 апреля парламентская комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету провела публичные консультации по проведению референдума о пересмотре Конституции о присоединении Республики Молдова к Европейскому союзу. В обсуждениях приняли участие члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), представители академических кругов и гражданского общества.

"Целью сегодняшних консультаций было, прежде всего, понять, соответствует ли представленный текст необходимым требованиям. Конституционный суд представит свое заключение. Согласно закону, у КС есть на это десять дней. После этого проект будет зарегистрирован в парламенте за шесть месяцев до того, как граждане на голосовании выскажутся за или против", – пояснила председатель комиссии Вероника Рошка.

Проект внесения поправок в Конституцию Молдовы вступит в силу на дату публикации в Официальном мониторе постановления Конституционного суда о подтверждении результатов республиканского референдума.

Конституционный референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу был инициирован президентом Майей Санду и предположительно пройдет в день президентских выборов.

Ранее парламент страны принял Декларацию о европейской интеграции Республики Молдова, в которой объявлено, что евроинтеграция и членство в ЕС являются национальным приоритетом для республики.

«Целью проведения конституционного референдума и внесения изменений в Конституцию является провозглашение на конституционном уровне стремления к европейской интеграции, определение направления ориентации на европейское пространство ценностей, а также утверждение европейской интеграции в качестве стратегической цели для РМ», — заявили разработчики поправок, пишет eadaily.com

При этом представители оппозиционной Партии социалистов уже напоминали властям о том, что чтобы референдум о евроинтеграции был конституционным, а его итоги стали «национальной идеей», за это должны проголосовать 50% + 1 избиратель.


  • Сегодня, 19:35
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