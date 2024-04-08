На границе Украины и Румынии появилось ограждение с колючей проволокой. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщило интернет-издание «Страна», передаёт iz.ru
Ограда появилась вдоль реки Тиса. Отмечается, что мужчины призывного возраста пытаются переплыть реку, чтобы убежать от мобилизации и попасть в Румынию. Издание подчеркивает, что ранее пограничники запретили приближаться к погранполосе.
3 апреля командир 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Маслов предложил построить концлагеря и штрафбаты для уклонистов. Тогда же руководитель лаборатории психофизических исследований РГУ нефти и газа имени Губкина Андрей Приспешкин отметил, что нормальные люди не хотят воевать и быть мясом, потому пытаются этого всячески избежать.
До этого, 31 марта, украинская погранслужба сообщила, что группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Мужчины не стали скрывать от пограничников свои планы. За проход каждый должен был организаторам переправки заплатить от €4 тыс. до €5 тыс.
Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает конституцию государства.