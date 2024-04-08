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В Тирасполе задержан курьер, работавший с телефонными мошенниками

В Тирасполе задержан курьер, работавший с телефонными мошенниками
фото: mvdpmr.org

Сотрудники уголовного розыска столичного УВД задержали 7 апреля посредника мошенников. В роли курьера выступил тираспольчанин 17 лет, сообщила пресс-служба МВД ПМР.

Накануне в се́ти аферистов попала 65-летняя пенсионерка. Днём 6 апреля ей на домашний телефон позвонила «следователь», сообщила, её сестра стала виновницей ДТП (пострадали люди). Чтобы ей избежать уголовной ответственности, необходимо срочно передать 20 тысяч долларов США.

Около двух часов мошенники держали на связи пенсионерку, не давали возможность положить трубку. Оказывали психологическое давление. Когда прибыл курьер, женщина передала юноше все свои сбережения – 3000 долларов США.

Позже потерпевшей удалось связаться с сестрой. Оказалось, с ней всё в порядке. Когда поняла, что её обманули, позвонила в милицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность и задержали юного курьера.

В УСК г. Тирасполь возбуждено уголовное дело. Санкция ст. 155 УК ПМР «Мошенничество» предусматривает лишение свободы до 12 лет.
  • Вчера, 20:04
  • DTV
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