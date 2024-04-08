Александр Вучич. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости
Предложение президента Сербии Александра Вучича о восстановлении смертной казни в Сербии может быть поддержано большинством граждан на возможном референдуме, но для его реализации потребуется конституционная поправка, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает eadaily.com
Напомним, президент Сербии заявил накануне, что смертная казнь может быть вновь введена в стране в самых серьёзных случаях. Вучич высказал своё мнение о том, что, как выяснилось, двухлетняя девочка, которая исчезла из района Бор на юге Сербии 26 марта, вопреки слухам, не была продана или похищена своими родителями, а была избита работниками местной водопроводной станции, а затем выброшена на мусорную свалку. По мнению главы государства, введение смертной казни за подобные преступления было бы оправданным.
Ивица Дачич, который также является председателем правящей Социалистической партии Сербии, заявил, что «таких монстров нужно судить» и «обычные люди, безусловно, могли бы задушить их голыми руками». Однако для того, чтобы приговорить их к смертной казни, необходима конституционная поправка, а это длительный процесс.
В период с 1804 по 2002 год смертная казнь была одним из наказаний в уголовном кодексе Сербии, но последний смертный приговор был вынесен и приведён в исполнение 14 февраля 1992 года. Последним приговор на смертную казнь прозвучал в 2001 году и заменён на 40 лет тюремного заключения. Смертная казнь была отменена в Сербии в 2002 году, и с тех пор самым суровым наказанием является лишение свободы сроком на 40 лет.
После отбытия двух третей срока наказания, то есть 26 лет и 8 месяцев тюремного заключения, осужденные имеют право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, но поскольку изменения в Уголовный кодекс вступили в силу 22 года назад, пока неизвестно, как суд будет рассматривать ходатайства об освобождении.