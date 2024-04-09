Атака украинского дрона по зданию учебно-тренировочного центра на Запорожской АЭС произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее 9 апреля сообщалось, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал.
"Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга", - сказала Яшина РИА Новости.
По ее словам, в учебно-тренировочном центре сотрудники АЭС проходят обучение и отрабатывают технологические операции.
"В результате атаки ни сотрудники, ни оборудование этого уникального центра не пострадали", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. « "Безрассудная атака дронов на ЗАЭС увеличивает риск опасного ядерного инцидента. Такие нападения должны прекратиться", - написал Боррель.
7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.