Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передаёт iz.ru
Дело было возбуждено по итогам проверки, которая была организована после обращения депутатов Госдумы.
«Проведена проверка о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Следствие установило, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб.
В настоящее время идет проверка источников поступления и дальнейших движений денежных средств в размере несколько миллионов долларов, а также причастности сотрудников органов власти западных стран, общественных и коммерческих организаций.
«Следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — добавили в СК.
Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля. Отмечалось, что обращение депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача касалось необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других стран Запада.
Депутаты также попросили привлечь к ответственности физических и юридических лиц, которые задействованы в финансировании терроризма, и проинформировать общественность об установленных фактах.
Крупнейшая нефтегазовая компания на Украине Burisma Holdings связана с сыном американского лидера Хантером Байденом. Он входил в совет директоров с 2014 по 2019 годы, пишет РБК
Генпрокурор Украины Виктор Шокин в 2016 году инициировал коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако его отправили в отставку. Республиканцы, поддерживающие Дональда Трампа, считают, что это произошло из-за давления Байдена-старшего на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко. По словам адвоката экс-президента США Рудольфа Джулиани, Шокин имел доказательства отмывания денег Burisma Holdings. Джулиани также утверждал, что Байден угрожал задержать отправку помощи в размере $1 млрд Украине.
В 2019 году Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Байдена-младшего , писала The Wall Street Journal.