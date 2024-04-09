Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, молодая семья с маленькой дочерью 9 апреля днём прогуливалась по Екатерининскому парку. Девочка отлучилась на несколько минут, побежала по аллее. Спустя короткое время вернулась. В руках двухлетней малышки была булочка, которую она успела надкусить.
Внимание родителей насторожил сам факт, что ребёнку без их ведома посторонний человек дал еду. Также внимание привлёк резкий запах ацетона, исходящий от мучного изделия. Внутри были непонятные гранулы синего цвета. Взрослые отреагировали на ситуацию мгновенно: отобрали у малышки выпечку и самостоятельно разыскали женщину, которая раздавала детям свои угощения. Задержав её, вызвали милицию.
Правоохранители доставили жительницу столицы в УВД. Выяснилось: булочками 34-летняя женщина попыталась угостить многих малолетних детишек.
Установлено: задержанная состоит на учёте у психиатра и нарколога, а также в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена экспертиза, сотрудники милиции опрашивают очевидцев, уточняют все обстоятельства произошедшего.
Ребёнок был доставлен в Республиканский центр матери и ребёнка с подозрением на отравление крысиным ядом.