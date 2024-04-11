Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала журналистам в Промсвязьбанке, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.
"Мы будем искать все варианты для того, чтобы напрямую решить вопрос с газом… Мы уже встречались с (главой Совета Федерации - ред.) Валентиной Ивановной Матвиенко и обговаривали вопросы и по ценам, и по льготам. Уже ведутся дискуссии, переговоры. С обеих сторон есть уже какая-то готовность идти по этой линии. Я думаю, что в скором будущем этот вопрос будет решен. Я думаю, что остались только некоторые мелочи, и вопрос этот снимется", - сказал Константинов.