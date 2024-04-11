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Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ

Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала журналистам в Промсвязьбанке, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.

"Мы будем искать все варианты для того, чтобы напрямую решить вопрос с газом… Мы уже встречались с (главой Совета Федерации - ред.) Валентиной Ивановной Матвиенко и обговаривали вопросы и по ценам, и по льготам. Уже ведутся дискуссии, переговоры. С обеих сторон есть уже какая-то готовность идти по этой линии. Я думаю, что в скором будущем этот вопрос будет решен. Я думаю, что остались только некоторые мелочи, и вопрос этот снимется", - сказал Константинов.
  • Сегодня, 10:22
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