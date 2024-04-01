Приказом Государственного таможенного комитета ПМР утвержден Порядок таможенного декларирования наличной валюты и ценных бумаг при перемещении через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики. Документ вступает в силу с 1 мая 2024 года, передает newspmr.com.
Порядок таможенного декларирования наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей при ввозе в ПМР
1. Ввоз на таможенную территорию ПМР наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей осуществляется без ограничений.
2. Документом, подтверждающим ввоз на таможенную территорию наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей, является таможенная декларация, на основании которой такие наличная валюта, ценные бумаги и валютные ценности ввезены на таможенную территорию ПМР.
3. Таможенное декларирование наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей физическими лицами осуществляется: - в устной форме; - в письменной форме с использованием таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе: при ввозе на таможенную территорию наличной иностранной валюты и (или) дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000, предполагаемых к последующему вывозу с таможенной территории; по желанию лица.
Юридическими лицами таможенное декларирование наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей осуществляется с использованием таможенной декларации в виде электронного документа.
Порядок таможенного декларирования наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей при вывозе из ПМР
1. При единовременном вывозе физическими лицами из ПМР наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте в сумме, не превышающей в эквиваленте $5 000 по официальному курсу ПРБ, действующему на день её перемещения, не требуется представление таможенному органу документов, подтверждающих, что вывозимая иностранная валюта или чеки в иностранной валюте были ранее переведены, ввезены или пересланы в ПМР либо приобретены на территории ПМР.
2. При единовременном вывозе из ПМР наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте, ранее ввезенных в ПМР, в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000 по официальному курсу ПРБ,
действующему на день её перемещения, физические лица представляют таможенным органам таможенную декларацию, подтверждающую ввоз в ПМР наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте.
3. При единовременном вывозе из ПМР наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте, ранее переведенных или пересланных в ПМР, либо приобретенных на территории ПМР, в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000 по официальному курсу ПРБ, действующему на день её перемещения, физические лица представляют таможенным органам «Разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте», выданное уполномоченным банком в установленном порядке.
4. Вывоз из ПМР ценных бумаг и ценных бумаг в иностранной валюте (кроме чеков) осуществляется физическими лицами без ограничений.
Вывоз из ПМР ценных бумаг и ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется юридическими лицами без ограничений.
5. При единовременном вывозе из ПМР наличной валюты в виде банкнот и монет из недрагоценных металлов в сумме, не превышающей в эквиваленте $5 000 по официальному курсу ПРБ, действующему на день её перемещения, письменное таможенное декларирование осуществляется физическими лицами по желанию.
Единовременный вывоз наличной валюты в виде монет из драгоценных металлов, в пределах суммы, установленной частью первой настоящего пункта, осуществляется физическими лицами исходя из цены реализации, направляемой ПРБ в адрес ГТК ПМР.
Вывоз из ПМР физическими лицами наличной валюты в виде банкнот и монет из недрагоценных металлов в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000 по официальному курсу ПРБ, запрещен.
6. При единовременном вывозе из ПМР наличной валюты в виде монет из драгоценных металлов в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000 по официальному курсу ПРБ, физические лица предоставляют таможенным органам документы, подтверждающие приобретение монет из драгоценных металлов на территории ПМР или таможенную декларацию, на основании которой такая наличная валюта в виде монет из драгоценных металлов помещена под соответствующую таможенную процедуру при ее ввозе на таможенную территорию ПМР.
7. Вместо одной иностранной валюты, ранее ввезенной в ПМР, допускается вывоз другой иностранной валюты в сумме, не превышающей эквивалента ввезенной иностранной валюты, зарегистрированной в таможенной декларации при въезде в ПМР. При этом пересчет сумм ценностей в иностранной валюте осуществляется с использованием официального курса рубля ПМР к иностранным валютам, установленного ПРБ на дату таможенного оформления вывозимых ценностей в иностранной валюте.
8. Вывоз иностранной валюты осуществляется юридическими лицами на основании выданных ПРБ соответствующих разрешений на вывоз.
9. Отечественные физические лица, действующие в интересах отечественных юридических лиц в целях ввоза товара за наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов), а также индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств для осуществления расчётов в наличной иностранной валюте по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим импорт товаров в ПМР без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов) лично или через членов, состоящих в крестьянском (фермерском) хозяйстве, или наемных работников, привлеченных индивидуальным предпринимателем по договорам гражданско-правового характера для осуществления предпринимательской деятельности, единовременно вывозят наличную иностранную валюту в размере, не превышающем установленную нормативным правовым актом ПРБ сумму разрешенного незакрытого остатка по документам валютного контроля, оформленным при снятии денежных средств в иностранной валюте со своего (своих) счета (счетов).
10. Таможенное декларирование юридическими лицами наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей осуществляется с использованием таможенной декларации в виде электронного документа.
11. Таможенное декларирование отечественными физическими лицами, действующими в интересах отечественных юридических лиц в целях ввоза товара за наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов), а также индивидуальными предпринимателями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств для осуществления расчётов в наличной иностранной валюте по внешнеэкономическим сделкам, предусматривающим импорт товаров в ПМР без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов) лично или через членов, состоящих в крестьянском (фермерском) хозяйстве, или наемных работников, привлеченных индивидуальным предпринимателем, наличной иностранной валюты осуществляется в письменной форме с применением бланка таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе.
12. Таможенное декларирование в письменной форме с использованием таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе осуществляется физическими лицами в отношении:
- вывозимой из ПМР наличной валюты в виде монет из драгоценных металлов в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000, исходя из цены реализации, установленной ПРБ; - вывозимых из ПМР наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте в сумме, превышающей в эквиваленте $5 000. В отношении наличной валюты, ценных бумаг и валютных ценностей, не указанных в части первой настоящего пункта, таможенное декларирование осуществляется в устной форме.