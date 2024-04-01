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В Каменке спасли женщину, которая упала в колодец
Фото: пресс-центр МВД ПМР
В аварийно-спасательное подразделение днём 27 апреля поступило сообщение о том, что 67-летняя пенсионерка во дворе собственного дома упала в колодец глубиной 12 метров, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Извлекать её пришлось спасателям.
Женщина была по пояс в воде. Ей помогли принять удобное положение, обвязали ремнями, и с помощью верёвок подняли наверх.
Спасательная операция заняла около часа.
Пенсионерку передали бригаде скорой помощи. Сейчас она в больнице.
- Сегодня, 11:09
- DTV
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