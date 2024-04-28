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В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана

В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана
Кадр видео\ Жительница Швеции Джейд Сандберг сжигает Священный Коран в Стокгольме.

Очередную акцию с сожжением Корана устроили в Швеции, женщина сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции, передал турецкий телеканал A Haber, сообщает ria.ru.

"Еще один подлый поступок в Швеции. В Стокгольме, столице Швеции, антиисламски настроенная женщина по имени Джейд Сандберг сожгла Священный Коран под охраной полиции", - передал телеканал на странице в соцсети Х, показав видео акции.

Шведский телеканал SVT ранее сообщил, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала конкурса песни "Евровидение" в стране.

Ранее Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
  • Сегодня, 11:21
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