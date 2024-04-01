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Первое судебное заседание по делу главы Гагаузии назначили на 30 апреля

Первое судебное заседание по делу главы Гагаузии назначили на 30 апреля
Фото: открытые источники

Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, в рамках которого ее обвиняют в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор", состоится 30 апреля. Как сообщает единый портал судебных инстанций Молдавии, заседание состоится в суде района Буюканы Кишинева, пишет ТАСС.

Гуцул обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее Гуцул, которая в мае прошлого года победила на выборах главы автономии, сообщила о давлении со стороны руководства и Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, в прокуратуре в обмен на закрытие уголовного дела ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор". Глава автономии заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел.

После победы на выборах Гуцул сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент республики Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.

  • Вчера, 18:09
  • DTV
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