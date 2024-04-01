Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, в рамках которого ее обвиняют в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор", состоится 30 апреля. Как сообщает единый портал судебных инстанций Молдавии, заседание состоится в суде района Буюканы Кишинева, пишет ТАСС.
Гуцул обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.
Ранее Гуцул, которая в мае прошлого года победила на выборах главы автономии, сообщила о давлении со стороны руководства и Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. По ее словам, в прокуратуре в обмен на закрытие уголовного дела ей предложили отказаться от должности и оклеветать коллег из партии "Шор". Глава автономии заявила, что не боится бездоказательных уголовных дел.
После победы на выборах Гуцул сообщила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии попытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с ней выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент республики Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.